D-Day: Dünya liderleri Normandiya Çıkarması’nın 75. yıl dönümünde bir araya geliyor

Dünya liderleri, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesini sağlayan Normandiya Çıkarması’nın 75. yıl dönümünü anmak için İngiltere’de bir araya geliyor.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve Başbakan Theresa May’in ev sahipliğinde Portsmouth kentinde düzenlenecek anma etkinliğine resmi ziyaret için Ada ülkesinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison’in yanı sıra 10 farklı ülkeden liderler ve üst düzey isimler katılacak.

İngiltere Başbakanı May, D-Day olarak da anılan Normandiya Çıkarması’nın 75. yılı hakkında ” Cesaret ve fedakarlıkları ile Normandiya sahilinde İkinci Dünya Savaşı’nda bir dönüm noktası yaratanları anmak için bir araya geleceğiz. Onlara olan borcumuzu asla unutmayacağımıza yemin edeceğiz” şeklinde konuştu.

Trump: Dünyanın gördüğü en büyük ittifak

İngiltere’deki resmi ziyaretinin son gününde D-Day anma etkinliğine katılacak olan ABD Başkanı Trump, Normandiya Çıkarması’nı gerçekleştiren müttefik güçlerini “Dünyanın savaş zamanlarında gördüğü en büyük ittifak” olarak tanımladı.

Trump, D-Day hakkında “75 yıl önce cesur Amerikalılar ve İngiliz vatanseverler bu adadan dünya tarihin en önemli savaşına doğru yola çıktılar.” sözlerini sarf etti.

90 yaşının üzerinde 300 Normandiya gazisi tarihi yolculuğu tekrarlayacak

Şu an 90 yaşının üzerinde olan yaklaşık 300 Normandiya gazisi, çarşamba akşam saatlerinde Portsmounth’dan Kraliyet Donanması gemileri ve savaş zamanında kullanılan bir Spitfire hücum uçağı eşliğinde özel bir gemiyle yola çıkacak ve 1944 yılında çıkartma için yaptıkları yolculuğu tekrarlayacak.

Normandiya’da yapılacak anma etkinliklerinde ise gaziler İngiliz hava saldırı birlikleri ve Fransız paraşütçüler ile bölgeye yapılan hava indirmesini yeniden gerçekleştirecek.

Anma etkinlikleri perşembe günü Fransa’nın kuzeyinde yapılacak etkinliklerle devam edecek.

Normandiya Çıkarması

6 Haziran 1944’te Batı Avrupa’yı Nazi rejiminden kurtarmak için Portsmouth’dan yola çıkan 150 bin kişilik müttefik kuvvetleri Fransa’nın Normandiya sahiline çıkartma yapmıştı.

80 kilometrelik bir alana, 7 bin gemi ve uçakla yapılan harekat dünya tarihinin en büyük deniz-hava operasyonu olarak biliniyor.

Overlord Harekatı’nın ilk adımı olan Normandiya Çıkartması, Nazi güçlerinin Fransa’nın orta bölgesine kadar çekilmesini sağlamış, daha sonra Paris’in kurtuluşunun ve akabinde II.Dünya Savaşı’nın sona ermesinin önünü açmıştı.