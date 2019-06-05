Dünya

Tecavüze uğradı, yaşamaya çalıştı, direnemedi: Noa Pothoven 17 yaşında ötanaziyi seçti

5 Haziran 2019

Hollandalı 17 yaşındaki Noa Pothoven, uğradığı cinsel taciz ve tecavüzlerin ardından uzmanlar kontrolünde hayatına son verilmesi anlamına gelen ötanaziyi seçti.

Pothoven, Instagram üzerinden yaptığı son paylaşımında ötanazi kararı aldığını duyurdu. Pothoven’in kız kardeşi pazar günü kardeşine ötanazi uygulandığını açıkladı.

“Kazanmak ya da kaybetmek” isimli otobiyografi kitabında Pothoven ilk cinsel tacize 11 yaşında maruz kaldığını 14 yaşındayken ise iki erkek tarafından tacavüze uğradığını yazmıştı.

Pothoven, son paylaşımında çektiği acıların artık “dayanılmaz” olduğunu dile getirdi. Hollandalı genç, “Nefes alıyorum ama artık yaşamıyorum.” dedi.

Pothoven kitabında depresyon ve anoreksi ile mücadele ettiğini belirtmişti.

Hollanda yasalarına göre doktor kontrolünde intihar etmek anlamındaki ötanazi bazı şartlara bağlı olarak mümkün.

Hollanda Bölgesel Ötanazi Komitesi’nin yayınladığı son rapora göre ülkede 2017 yılında 6 bin 585 kişiye ötanazi uygulandı. Bu kişilerin çoğu tedavi edilemez durumdaki kanser hastalarıydı.

 

KAYNAK: Euro NEWS

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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