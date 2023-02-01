Dalman Aydın: Teknecik’teki arıza giderildi

Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, konuyla ilgili BRT’ye açıklamada bulundu. Aydın açıklamasında, Teknecik’te oluşan arızanın giderildiğini ve kesintilerin sona erdiğini belirtti.
Aksa’ya ait 3, Teknecik Elektrik Santrali’ne ait 1 ünitenin arıza nedeniyle devre dışı kalması sonrası, ülke dün akşam karanlığa bürünmüştü.
Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, konuyla ilgili BRT’ye açıklamada bulundu. Aydın açıklamasında, Teknecik’te oluşan arızanın giderildiğini ve kesintilerin sona erdiğini belirtti.
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