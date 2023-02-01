Dalman Aydın: Teknecik'teki arıza giderildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Dalman Aydın: Teknecik’teki arıza giderildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Aydın dalman

Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, konuyla ilgili BRT’ye açıklamada bulundu. Aydın açıklamasında, Teknecik’te oluşan arızanın giderildiğini ve kesintilerin sona erdiğini belirtti.

Aksa’ya ait 3, Teknecik Elektrik Santrali’ne ait 1 ünitenin arıza nedeniyle devre dışı kalması sonrası, ülke dün akşam karanlığa bürünmüştü.


Kıb-Tek Genel Müdür Vekili Dalman Aydın, konuyla ilgili BRT’ye açıklamada bulundu. Aydın açıklamasında, Teknecik’te oluşan arızanın giderildiğini ve kesintilerin sona erdiğini belirtti.

 

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Tags:arızaAydın dalmanelektrikKıb-Tekteknecik
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