CMC Cup şampiyonu Keith Goddard oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda geçtiğimiz gün gerçekleşen CMC Cup Golf Turnuvası şampiyonu 39 Puan ile Keith Goddard oldu.

Stableford formatında 18 delik ve course handicapın %95’i baz alınarak oynanan, oldukça çekişmeli geçen ve birbirine benzer skorların elde edildiği turnuvada 39 Puan ve Back Nine skor ile Özcan Bundak ikinciliği elde ederken, yine 39 Puan ve Back Nine skor ile Bob Hadge de turnuvanın üçüncüsü oldu.

Turnuva sonrası, CMC Golf Kulübü Kaptanı Hasan İlkay kazananların ödüllerini takdim etti. CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’!nda bu hafta sonu 5 Şubat Pazar gün Golf Federasyonu organizasyonunda, yüksek bir katılımla gerçekleşmesi beklenen geleneksel Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası yer alacak.