TMT Mücahidi, emekli öğretmen Mahmut Topçu son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eğitim camiasının sevilen isimlerinden emekli öğretmen, müdür, TMT Mücahidi, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu’nun babası Mahmut Topçu, bugün son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

İsmail Sefa Camiinde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri ve yağmurlu havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Topçu, kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.

Eğitim camiasının önemli değerlerinden biri olan Mahmut Topçu, 1963 – 1971 yılları arasında Türk Mukavemet Teşkilatı’nda görev yapmıştı.