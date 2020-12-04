Dalgıçlar “hayalet ağları” temizlerken, Enigma’yla karşılaştı

Almanya’nın kuzeyinde kalan Gelting Körfezi’nde dalgıçlar, 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası tarafından kullanılan Enigma makinesi buldu.

Enigma, gizli mesajların şifrelenmesi ve çözülmesi amacıyla tasarlanan bir kripto makinesi.

1920’lerin başından beri ticari olarak kullanılan Enigma, savaş sırasında Nazi Almanyası tarafından ordular ve karargahlar arasındaki mesajların düşman eline geçmesini önlemek amacıyla şifrelenmesi için kullanılmıştı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) yürüttüğü temizlik çalışması kapsamında bir grup dalgıç, denizdeki canlıları tehdit eden “hayalet ağları” kaldırmak için dalış yaptı.

WWF’den Gabriele Dederer, keşfin kendilerini çok heyecanlandırdığını anlattı:

WWF yıllardır Baltık Denizi’ndeki tehlike oluşturan terk edilmiş balıkçı ağlarını temizlemekle uğraşıyor. Bu süreçte genellikle ağaç gövdeleri ya da taşlar gibi ağlara takılan çok daha büyük nesnelerle karşılaşmıştık. Fakat Enigma şu ana kadar bulduğumuz en heyecan verici tarihi eşyalardan biri.

Almanya’nın Kiel şehrindeki sualtı araştırma şirketi Submaris’in üstlendiği çalışmada, Enigma makinesi, ağın yerinin tespit edilmesi için yan görüşlü bir sonarla deniz tabanının aranması sırasında bulundu.

Ekipten sualtı arkeoloğu ve dalgıç Florian Huber, makinenin büyük ihtimalle 1945’ten kalma olduğunu belirtti.