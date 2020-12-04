Mekiska’da 14 yılda 80 bine yakın kişi kayboldu

Dizlerinin üstüne çöken Karla Quintana, çölün kumları arasından çıkardığı çakıla benzer nesneleri incelerken yardımcılarından biri “parçalar” deyince herkes kastettiği korkunç anlamı biliyordu. Yaklaşık 10 yıl önce Los Zetas karteli üyeleri kurbanlarını buraya getirip parçalamıştı. Üstünkörü gömülen bedenleri belki bir daha kimse bulamayacaktı.

The Washington Post‘un hazırladığı dosya, 2006’dan bu yana Meksika’da 80 bine yakın kişinin kaybolduğunu ortaya koydu. Bu, Latin Amerika’daki ABD ve asker destekli yönetimlerin muhalifleri öldürdüğü dönemlerden bu yana en ciddi “kaybetme” krizini işaret ediyor. Soğuk Savaş zamanında Guatemala’da 45 bin, Arjantin’de 30 bin, Şili’de de yaklaşık 3 bin 500 solcunun öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Geçen sene kayıp sayısıyla rekor kıran Meksika’da günde ortalama iki gizli mezar keşfediliyor.

Pembe şalıyla dikkat çeken Quintana, uzun aradan sonra kaybolanlar için ciddi çaba gösterilirken bu işin başına geçti. Epeydir solcu olarak bilinen Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, uyuşturucu kartelleri ve onlarla işbirliği içine giren güvenlik güçlerinin yargısız infazlarını artık durdurmak istediğini belirterek 41 yaşındaki avukatı görevlendirdi.

Quintana, 2019 şubatında Meksika Ulusal Arama Komisyonu Başkanı olduktan sonra ofise gittiğinde, henüz bir yıl önce kurulan komisyonun neredeyse hiç desteklenmediğini görerek, internet masrafını bile cebinden ödemek zorunda kalmıştı.

Yozlaşmış ve az maaş verilen mensuplara sahip adalet sisteminde savcılık yetkisi verilmeden görevlendirilmesi, pek çok kişinin bu işi başaramayacağını düşünmesine neden olmuştu. “Ülkedeki en zor iş” olarak dahi nitelenen görevi için ilk yılında 22 milyon dolarlık bütçe alabilmişti.