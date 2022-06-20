Dağyolu’nda yine tır kazası, yol kapandı

Girne-Dağyolu’nda tır araç devrildi yol trafiğe kapandı. Meşrubat taşıyan tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dağın yamacına çarptı ve yolun ortasında devrilerek durabildi.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

20.06.2022 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne-Değirmenlik Dağyolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Mugatder BAYKAN(E-56) yönetimindeki TLD 539 plakalı TIR araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan dağ yamacına çarpmış ve çarpmanın etkisiyle devrilerek tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mugatder BAYKAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.