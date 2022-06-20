Spor
KKTCELL U15 Bölge Karmaları finali yarın oynanacak
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KKTCELL U15 Bölge Karmaları finali yarın oynanacak. Geçtiğimiz gün Cihangir Stadı’nda oynanan müsabakalar sonucunda Lefkoşa Karması, Gazimağusa Karması’nı 1-0 mağlup ederken, Girne Karması da normal süresi 3-3 biten maçta Güzelyurt Karması’nı penaltılar sonucu mağlup etmişti.
Lefkoşa Karması ile Girne Karması arasında yarın oynanacak final karşılaşması yarın saat 17.30’da Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak.