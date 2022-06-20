Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen KKTCELL U15 Bölge Karmaları finali yarın oynanacak. Geçtiğimiz gün Cihangir Stadı’nda oynanan müsabakalar sonucunda Lefkoşa Karması, Gazimağusa Karması’nı 1-0 mağlup ederken, Girne Karması da normal süresi 3-3 biten maçta Güzelyurt Karması’nı penaltılar sonucu mağlup etmişti.

Lefkoşa Karması ile Girne Karması arasında yarın oynanacak final karşılaşması yarın saat 17.30’da Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak.