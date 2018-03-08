Dağ yolundaki çalışmalar salı günü tamamlanacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne-Değirmenlik Yolu’ndaki (dağ yolu) çalışmaların planlanandan önce tamamlanacağını ve trafik akışına getirilen kısıtlamanın salı günü kaldırılmasının planlandığını söyledi.

Bakanlığın resmi twitter hesabında yer alan açıklamaya göre Atakan, dağ yolundaki tamir çalışmalarının hafta sonu da devam edeceğini, çalışmalar süresince kendisinin de bölgede olacağını aktardı.

Atakan, çalışmaların tamamlanmasıyla, şu an yürürlükte olan kısıtlamaların emirname ile kaldırılacağını ve trafiğin normal seyrine döneceğini söyledi.

Bakanlık tarafından yayımlanan emirnameyle, 9 yolcudan az yolcu taşıyan araçların 09.00 ile 19.00 saatleri arasında, 5 bin kilo ve üzeri ağır vasıtaların ise 19.00 ile 09.00 arasında yolu kullanmaları 5 Mart’tan itibaren yasaklanmıştı.

Aynı açıklamada, Lefkoşa-Girne anayolundaki çalışmaların da, gündüz yanında gece de çalışılarak öngörülen süreden önce tamamlanacağı kaydedildi.