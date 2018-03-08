ABD: Tatbikat için Kıbrıs açıklarındayız

6. Filo sözcüsü, Amerikan donanma gemilerinin tatbikat amacıyla bölgede olduğunu söyledi.

Kıbrıs açıklarına giden Amerikan donanmasından açıklama geldi. 6. Filo sözcüsü, ABDgemilerinin tatbikat için bölgede olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’na bugün bilgi veren Türk güvenlik kaynakları, Yunanistan ve Güney KıbrısRum Yönetimi’nin, planlı tatbikatlar için bölgede bulunan ABD’ye ait savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını korumak için geldiği yönünde algı operasyonu yaptığını ifade etti.

Daha önce basına yansıyan haberlerde, ABD Donanması’nın ExxonMobil’in Doğu Akdeniz’e gönderdiği araştırma gemisine eşlik edeceği öne sürülmüştü. Türkiye Güney Kıbrıs açıklarındaki “tek taraflı faaliyetlere” karşı çıkarken, ABD’nin bölgede askeri varlığını artırmasının gerilim yaratabileceği belirtilmişti.

ExxonMobil ile Katar devletine ait Katar Petrolkonsorsiyumunun araştırma gemileri, sonbaharda başlatılması planlanan sondaj çalışmaları öncesi saha araştırması yapmak üzere 10 numaralı parselde çalışmalara başlayacak. Geçen ay İtalyan petrol şirketi ENI’nin kiralamış olduğu Sapien 12000 adlı sondaj gemisi, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellenmiş ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ruhsatlandırdığı 3 numaralı parselde hiçbir çalışma yapamadan 23 Şubat’ta Kıbrıs’tan ayrılmıştı.