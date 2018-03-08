Özyiğit’ten 8 Mart mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, şiddetin ve istismarın önlenmesi, gerekli yasaların yürürlüğe girmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin faaliyete geçirilmesi ve kadın sığınma evlerinin açılması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ YAŞAMIN HER ALANINA YAYILMALI”

Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Özyiğit, ülkede kadınların ekonomik, toplumsal ve siyasi alanlara katılımlarının arzulanan noktada olmadığını belirterek, “Kadınların hayatın her alanında, siyasette ve karar mekanizmalarında aktif görev alması önemli” dedi.Özyiğit, 8 Mart’ın kadınların sömürüye, ezilmeye karşı daha iyi çalışma koşullarıyla eşitlik ilkesini merkeze alarak başlattığı mücadelenin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, kadın haklarının korunup geliştirilmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bakan Özyiğit, kadın erkek eşitliğinin toplumsal gelişimin temel şartlarından olduğunu da kaydetti.

Özellikle son yıllarda bu yöndeki mücadelenin yükseltilmesine, bazı olumlu ilerlemeler olmasına rağmen halen beklenen noktanın uzağında olunduğunu kaydeden Özyiğit, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşamın her alanına yayılması gerektiğini ifade etti.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ”

Kadına yönelik şiddet ve istismarın kabul edilemez olduğunu, bilimsel araştırmaların ülkedeki durumun hiç iç açıcı olmadığını ortaya koyduğunu belirten Özyiğit şöyle devam etti:

“Şiddet ve istismarın önlenmesi, gereklilik olan yasaların yaşam bulması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin faaliyete geçirilmesi ve kadın sığınma evlerinin açılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizde ve dünyadaki tüm emekçi kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü’ ve bu uğurda mücadele eden herkesi kutlarım.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bakanlık ile bakanlığa bağlı dairelerde ve Devlet Tiyatroların da görevli kadın personeli ziyaret ederek “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nü kutladı.