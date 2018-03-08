Çeler: Kadınlar Günü sıradan bir kutlama günü değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, özel sektörde çalışan kadın emekçileri ziyaret etti. ARUN ve KOOP-SÜT’te çalışan kadın emekçilerle bir araya gelen Bakan Çeler’e Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol da eşlik etti. Çeler, ziyaretlerinde 8 Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla , kadın emekçilere Kıbrıslı kadın yazar Bedia Balses’in ‘Kesik Kanatlı Kuşlar’ isimli kitabını da hediye etti. İlk ziyaretini Küçük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ARUN’a gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler; kadın çalışanlarla birlikte sohbet ederek ; onlarla birlikte un paketleme işi de yaptı.

ARUN ziyaretinin ardından Bakan Çeler, KOOP-SÜT’ü ziyaret ederek, tesisi gezdi. Tesiste çalışan emekçi 47 kadınla birlikte zaman geçiren Çeler, daha sonra KOOP SÜT Genel Müdürü Salih Yücesoylu’dan bu işletmedeki süt ve süt ürünlerinin nasıl imal edildiği konusunda bilgi aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir de mesaj yayımladı. Bakan Çeler’in mesajı şöyle; ” 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; sıradan bir kutlama günü değil; kadınların direnerek , uğrunda canını vererek kazandığı bir hak ve mücadele günüdür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak böyle bir günde güzel sözler söylemek yerine somut icraatlardan ve gerçeklerden bahsetmenin daha doğru olacağına inanıyorum. Ne yazık ki 2014 yılında Meclisimiz’de kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası ve bu yasanın kurulmasını öngören Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi; 4 yıl geçmesine rağmen henüz görevine başlayamadı. Hükümet olarak, en büyük temennimiz 2018’in TOCED’ siz son yıl olmasıdır. Kimsenin şüphesi olmasın ki , Bakanlığımız; kadın emeğini görünür kılmak,kadınlarımızın çalışma yaşamına ve üretime katılmalarını daha da arttırmak ve sosyal haklarını güvence altına almak için çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir. Son 1 yılda 281 kadının şiddet bildirimi ile Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvuruda bulunması ülkemizde kadına yönelik şiddetinin boyutunun da ne kadar ürkütücü olduğunu gözler önüne sermektedir. Kadınların evde, sokakta, işyerinde karşılaştıkları her türlü şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması; aile içi şiddete uğrayan kadınlara ve ülkemizde kötü muamelelere maruz kalan yabancı uyruklu kadınlara hizmet verecek bir Şiddet Önleme Merkezi’nin kurulması ile olacaktır. Adli yardım desteği ve kira desteğinin sağlanması amacıyla Barolar Birliği ile Vakıflar İdaresi ile imzalayacağımız protokoller de şiddete uğrayan kadınlarımıza yönelik , ilerleyen günlerde atacağımız somut adımlardır. Kadınların sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere kolay ulaşabildiği, üretime, yönetime katılma imkanlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, tüm bunların söylemlerde kalmadığı; icraatlarla hayat bulduğu; daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü bir dünya dileğiyle, tüm kadınlarımızı selamlarım.”