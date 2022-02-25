Cumhuriyet Meclisi’nde hükümet programının okunması tamamlandı

Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin programının okunduğu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakan Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 28 sayfalık hükümet programını okumayı yaklaşık iki saatte, saat 12.40’ta tamamladı.
Oturumu yöneten Geçici Meclis Başkanı Zorlu Töre, gündemde yer alan başkanlık divanı seçimlerinin varılan mutabakatla bir sonraki toplantıya bırakıldığını açıkladı ve oturumu kapattı.
Hükümet programı üzerindeki görüşmeler 28 Şubat Pazartesi yapılacak. Görüşmelerin aynı gün tamamlanması halinde güven oylaması çarşamba günü yapılacak ve hükümetin güvenoyu alması için toplantıya katılanların salt çoğunluğu aranacak.