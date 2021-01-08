Cumhuriyet Meclisi Bütçesi komitede onaylandı

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinde Cumhuriyet Meclisi için öngörülen 47 Milyon 765 bin 700 TL tutarındaki bütçeyi oy birliği ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşmelerine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Genel Sekreter İbrahim Avkan ve bürokratlar da katıldı.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite üyeleri; UBP milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk ile CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Bugünkü toplantısını tamamlayan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının görüşülmesine, 12 Ocak Salı günü, Başbakanlık, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ile devam edecek.