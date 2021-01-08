“İşsiz kalanlar için kamu çalışanlarından kesinti yapılmalı”

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu, Covid-19 pandemi dolayısıyla işini kaybedenlere yardımcı olmak için kamu çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılması çağrısında bulundu.

Konfederasyon adına yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüsün vurduğu özel sektörde işlerinden olan insanlarımızın aç susuz çaresiz bırakılmasına Konfederasyonumuz şiddetle karşıdır. Konfederasyonumuz hükümete KKTC Anayasası’nın sosyal adalet ilkelerini anımsatmakta olup insanlığın ve vicdanın sesini duymaları ve aşsız işsiz kalan insanlarımız ile maaşlarımızı paylaşmak için çağrı yapmaktadır” dedi.

Açıklamada, “Sosyal sigorta emeklileri hariç milletvekilleri dahil kamu çalışanlarının maaşlarından bir yıl süre ile yüzde 10 oranında kesinti yapılarak oluşturulacak Yardımlaşma Fonundan Covid 19’a karşı ekonomik olarak korumasız kalan özel sektör çalışanlarının imdadına yetişmemiz için Konfederasyonumuz hükümete ve meclise çağrı yapmaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca Meclis Başkanlığı seçiminde yaratılan krizin kabul edilemeyecek siyasal sorumsuzluk olduğu kaydedildi.