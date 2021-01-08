KıbrısManşet

Pilli: 8 yeni pozitif vaka

8 Ocak 2021
Ali Pilli



Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2556 olduğunu, 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandığını, yoğun bakımda tedavi gören 1kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu ,5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 3 kişinin Girne Bölgesi’nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

8 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2556

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

 

Yerel Vaka Sayısı: 5

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 346.410

 

Toplam Vaka Sayısı: 1743

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1481

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 252

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42

 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok







Etiketler
8 Ocak 2021


Başa dön tuşu