Cumhurbaşkanlığında depremle ilgili kriz masası oluşturuldu

Türkiye’de meydana gelen, 10 ilin yanı sıra Kıbrıs’ta da hissedilen depremle ilgili Cumhurbaşkanlığında kriz masası oluşturuldu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlık ettiği toplantı saat 08.00 sıralarında başladı.
Toplantıda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil yer alıyor.
Türkiye’de, Kahramanmaraş’ta saat 03.17’de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meclis’in bu haftaki birleşimleri ertelendi
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugün ve yarınki birleşimleri Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bugün (6 Şubat Pazartesi) ve yarın (7 Şubat Salı) yapılacak olan birleşimleri, Meclis’imizde bulunan siyasi partiler ve siyasal parti grupları arası varılan mutabakat ile önümüzdeki haftaya ertelenmiştir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, Anavatandaki kardeşlerimize ve Türk Milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.