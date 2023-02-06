KKTC tek ses: Geçmiş olsun Türkiye

Töre’den Türkiye’ye deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de meydana gelen deprem ile ilgili mesaj yayınladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan, Maraş, Adıyaman, Malatya, Antep, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde ve ülkemizde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden üzmüştür.

İlk verilere göre hayatını kaybedenler ve yaralılar mevcuttur. Dileğimiz deprem bölgelerindeki yaraların bir an önce sarılması ve depremzede kardeşlerimizin büyük şiddette başka bir artçı sallantıya maruz kalmadan güvende olmalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teyakkuzda olup, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm gücü ve tam teşekküllü imkanlarıyla vatandaşının yanındadır.

Anavatan Türkiye’mizde meydana gelen bu üzücü doğal afetten oluşan kayıplardan ötürü üzüntülerimi yürekten paylaşır, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Deprem bölgelerindeki depremzede kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Geçmiş olsun Türkiye’m.”

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