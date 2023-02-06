KKTC tek ses: Geçmiş olsun Türkiye

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşanan şiddetli deprem nedeniyle Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatan Türkiye’de Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem Türkiye’nin pek çok ilinde hissedilmiştir.
Anavatan Türkiye’ye şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Yüreğimiz parçalandı. Üzüntümüz büyüktür. Allah milletimizin yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de meydana gelen deprem ile ilgili mesaj yayınladı.
Töre, mesajında şunları kaydetti:
“Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi olan, Maraş, Adıyaman, Malatya, Antep, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Hatay başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde ve ülkemizde de hissedilen 7.4 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden üzmüştür.
İlk verilere göre hayatını kaybedenler ve yaralılar mevcuttur. Dileğimiz deprem bölgelerindeki yaraların bir an önce sarılması ve depremzede kardeşlerimizin büyük şiddette başka bir artçı sallantıya maruz kalmadan güvende olmalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teyakkuzda olup, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm gücü ve tam teşekküllü imkanlarıyla vatandaşının yanındadır.
Anavatan Türkiye’mizde meydana gelen bu üzücü doğal afetten oluşan kayıplardan ötürü üzüntülerimi yürekten paylaşır, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Deprem bölgelerindeki depremzede kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Geçmiş olsun Türkiye’m.”
Başbakan Üstel’den Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı
Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’de meydana gelen deprem ve can kayıpları nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizde de şiddetli bir şekilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ülkemizde bir yıkıma neden olmasa da Türkiye’nin birden çok ilinde ciddi felaketlere neden olduğuna üzülerek şahitlik ediyoruz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm kurumlarımızla birlikte Türkiye’mizin ihtiyaç duyduğu her noktada bulunmaya ve elimizden gelen her tür yardımı yapmaya hazırız ve bu konuda gerekli tüm çalışmaları başlatmış durumdayız.
Milletçe, birbirimize destek olarak bu felaketi de hep birlikte aşacağız.
Halkımıza ve Milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem felaketinde yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.”
CTP: “Kalbimiz Türkiye’deki kardeşlerimizledir”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye’de meydana gelen depremde yaralanan tüm kardeşlerine acil şifalar dilerken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
“Kalbimiz Türkiye’deki kardeşlerimizledir” diyen CTP, mesajında şunları kaydetti:
“Bu gece saat 03.17’de, ülkemizde de hissedilen ancak Türkiye’nin Güney ve Güney Doğu illerinde yıkıma neden olan bir deprem gerçekleşmiştir. Ülkemizde herhangi bir yıkıma ve can kaybına neden olmayan deprem, Türkiye’de ilk belirlemelere göre can kayıplarına da neden olmuştur. Bununla birlikte kafile olarak Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan sporcularımızın iyi haberlerini alarak, sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmalarını sağlamak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yıkıcı yer olaylarından biri olduğu anlaşılan depremde yaralanan tüm kardeşlerimize acil şifalar dilerken, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiriz.”
Maliye Bakanı Alişan Şan, Türkiye’de meydana gelen depremde Anavatan Türkiye’nin ve Türk halkının acısını paylaştı.
Şan yayımladığı mesajda, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerle birlikte ülkemizde de hissedilen deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Ne yazık ki çok ciddi yıkımlar ve hayatını kaybeden kardeşlerimiz oldu. Anavatanımız Türkiye’nin ve Türk halkının acısını paylaşıyor, kurtarılmayı bekleyenler ve daha fazla can kaybı olmaması için dua ediyoruz. Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiyem.” İfadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, meydana gelen depremle ilgili mesaj yayımladı.
Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;
“Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerle birlikte ülkemizde de hissedilen deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Anavatanımız Türkiye’nin ve Türk halkının acısını paylaşıyoruz.
Kıbrıs Türk halkı adına, yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabır dilerim.”
Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Türkiye’de meydana gelen depremde yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
KTSO’dan yapılan açıklamada, “Ülkemizde de yoğun hissedilen deprem, maalesef Türkiye’de yıkıma ve can kayıplarına neden olmuştur. Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, Türkiye’nin Gaziantep ve Kahramanmaraş illeri merkez olmak üzere, 10 ili etkileyen 7.4 şiddetindeki depremde yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz” denildi.
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye’de depremin ardından ihtiyaç duyulması halinde gönüllü olarak çalışacak üyeleri belirleyip, Sağlık Bakanlığına ilettiğini açıkladı.
Başkan Ali Özgöçmen imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, “Acı ve üzüntümüz derin ve tarifsizdir. İhtiyaç duyulması halinde Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği üyeleri bu acıları paylaşmaya ve yaraları sarmaya gönüllüdür. Tüm Anadolu halkına acil şifalar ve hayatlarını kaybedenlere rahmet dileriz.” ifadeleri yer aldı.
HÜR-İŞ ve KAMU-İŞ ‘ten mesaj: “Türkiye’mize geçmiş olsun…”
HÜR-İŞ ve KAMU-İŞ başkanı Ahmet Serdaroğlu, Türkiye’de meydana gelen depremden dolayı derin üzüntü içerisinde olduklarını bildirdi.
Serdaroğlu KAMU-İŞ Basın Bürosu aracılığıyla yayınladığı mesajda, “Depremden etkilenen tüm illere geçmiş olsun dileklerimizi iletirken yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.” ifadelerini kullandı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Balkanı Erhan Arıklı, “Anavatanımız Türkiye’de meydana gelen ve ülkemizde de hissedilen deprem felaketi bizleri derinden üzmüştür” dedi.
Arıklı mesajında, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederek, şunları kaydetti:
“Ülkemizden de okul sporları kapsamında Kahramanmaraş’ta bulunan öğrencilerimizden iyi haberler almış bulunmaktayız. Aynı iyi haberi Adıyaman’daki kafilemizden de bekliyoruz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak her zaman olduğu gibi bu zor zamanda da Anavatan Türkiye’nin yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız.
Depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, taziyelerimi sunar, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun KKTC, geçmiş olsun Türkiyem…”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: “Milletimizin başı sağ olsun”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu sabahın erken saatlerinde Türkiye’de meydana gelen ve ülkede de hissedilen depremde yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Anavatan’a başsağlığı diledi.
Bakan Amcaoğlu, ülkede ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığının ilgili kurumlar tarafından açıklandığını ancak Türkiye’de can kaybı haberlerinin gelmesinin büyük üzüntü yarattığını kaydetti.
Bakan Amcaoğlu “çok şiddetli” olarak nitelediği depremle ilgili yayımladığı mesajda şunları söyledi:
“Merkez üssü Anavatanımızın Kahramanmaraş ili olmak üzere, en başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa gibi birçok ilde, ülkemizde, Suriye ve Irak’ta hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Milletimizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm Anavatana başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”
DAÜ-SEN, derin üzüntü ve kaygı içinde Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen korkunç depremin haberlerini takip ettiklerini belirterek, can kaybının artmamasını temenni etti.
DAÜ-SEN, hayatını kaybeden masumların ailelerine, sevdiklerine, Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu sefer de tüm imkanlarını yaraların sarılması ve Türkiye ile dayanışma için kullanacaklarını vurguladı.