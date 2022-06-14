Cumhurbaşkanlığı Triatlonu Kaplıca’da gerçekleşecek

Triatlon Federasyonu tarafından organize edilecek ve Kaplıca’da gerçekleşecek triatlon yarışı için kayıtlar kapandı. Cumhurbaşkanlığı himyelerinde yapılacak triatlon yarışının ismi “Cumhurbaşkanlığı Triatlonu” olacak.

Triatlonda bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan “Cumhurbaşkanlığı Triatlonu” sprint ve olimpik mesafelerinde olacak. 19 Haziran Pazar günü Kaplıca Otel’de yer alacak olan yarışta ilk olarak olimpik mesafe yarışacak sporcular start alacak. Olimpik ve olimpik takım halinde yarışacak sporcular saat 07.00’da start alacak.

Olimpik mesafede toplam 34 sporcu, 3er kişilik takımlardan oluşacak olimpik takımda ise 9 ekip mücadele edecek. Sporcular 1.5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından da 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.

Cumhurbaşkanlığı triatlonunda, sprint mesafede ise 7 sporcu mücadele edecek. Sprint kategorisinde sadece 14-19 yaş grubu sporcuları mücadele edecek. Sporcular saat 07.30’da start alacak ve 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek, ardından da 5 kilometre koşarak finişe ulaşacak.

Yarışın start listesi şöyle: