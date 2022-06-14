Spor

Cumhurbaşkanlığı Triatlonu Kaplıca’da gerçekleşecek

14 Haziran 2022












Triatlon Federasyonu tarafından organize edilecek ve Kaplıca’da gerçekleşecek triatlon yarışı için kayıtlar kapandı. Cumhurbaşkanlığı himyelerinde yapılacak triatlon yarışının ismi “Cumhurbaşkanlığı Triatlonu” olacak.

Triatlonda bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan “Cumhurbaşkanlığı Triatlonu” sprint ve olimpik mesafelerinde olacak. 19 Haziran Pazar günü Kaplıca Otel’de yer alacak olan yarışta ilk olarak olimpik mesafe yarışacak sporcular start alacak. Olimpik ve olimpik takım halinde yarışacak sporcular saat 07.00’da start alacak.

Olimpik mesafede toplam 34 sporcu, 3er kişilik takımlardan oluşacak olimpik takımda ise 9 ekip mücadele edecek. Sporcular 1.5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından da 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.

Cumhurbaşkanlığı triatlonunda, sprint mesafede ise 7 sporcu mücadele edecek. Sprint kategorisinde sadece 14-19 yaş grubu sporcuları mücadele edecek. Sporcular saat 07.30’da start alacak ve 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek, ardından da 5 kilometre koşarak finişe ulaşacak.

Yarışın start listesi şöyle:

 

OLİMPİK TRİATLON
1Ayşa KüçükakçaAres Spor Kulübü
2Mine DevrimTüfekçi Spor Kulübü
3Aslı Simay YazıcıTüfekçi Spor Kulübü
4Melda ÜnalAres Spor Kulübü
5Nuran OzeAres Spor Kulübü
6Louise AucklandFerdi
7Teoman IbiliFerdi
8Yusufcan SensoyAres Spor Kulübü
9Anıl Can AydoğduFerdi
10Tuğcan ÖzkızanTüfekçi Spor Kulübü
11Asaf YiğittürkFerdi
12Triatlon FederasyonuTüfekçi Spor Kulübü
13Buğra KorahanAres Spor Kulübü
14Emre YazıcıTüfekçi Spor Kulübü
15Demir ModaTüfekçi Spor Kulübü
16Kerem GüneserTüfekçi Spor Kulübü
17Halil KaçmazAres Spor Kulübü
18Hasan KarşılıTüfekçi Spor Kulübü
19Ali DükyancıTüfekçi Spor Kulübü
20Alex ShchukinFerdi
21Özgü ÖzyiğitTüfekçi Spor Kulübü
22Kemal ElektrikçiAres Spor Kulübü
23Erim DebreliAres Spor Kulübü
24Kemal TaşçıAres Spor Kulübü
25Utku ŞakirAres Spor Kulübü
26Onur IstillozluTüfekçi Spor Kulübü
27Murat CiftciAspava Spor Kulübü
28Erkan UyarAres Spor Kulübü
29Batu Ali VeçhioğluFerdi
30Görkem BulunçAres Spor Kulübü
31Hüseyin ArhanAres Spor Kulübü
32Ferhat BakayTüfekçi Spor Kulübü
33Yankı KaradağlıAspava Spor Kulübü
34Şevki AhcıhocaAspava Spor Kulübü
OLİMPİK TRİATLON TAKIM
1Tüfekçi Spor Kulübü
2Bald Brothers
3Tüfekçi Rockets
4Sun Group
5Ares Team 1
6Tüfekçi Teammates
7Feyza Erkal
8Ares Last Minutes
9Ares Trio
SPRINT TRİATLON
1Tunç Berk SarıTüfekçi Spor Kulübü
2Ahmet IskenderAres Spor Kulübü
3Ayer AlcıcıAres Spor Kulübü
4Enis AlciciAres Spor Kulübü
5Teyfik ÖztümenAres Spor Kulübü
6Ahmet ErdenAres Spor Kulübü
7Begenc KurbanovAres Spor Kulübü

 

 



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14 Haziran 2022






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