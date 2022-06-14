Cumhurbaşkanlığı Triatlonu Kaplıca’da gerçekleşecek
Triatlon Federasyonu tarafından organize edilecek ve Kaplıca’da gerçekleşecek triatlon yarışı için kayıtlar kapandı. Cumhurbaşkanlığı himyelerinde yapılacak triatlon yarışının ismi “Cumhurbaşkanlığı Triatlonu” olacak.
Triatlonda bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan “Cumhurbaşkanlığı Triatlonu” sprint ve olimpik mesafelerinde olacak. 19 Haziran Pazar günü Kaplıca Otel’de yer alacak olan yarışta ilk olarak olimpik mesafe yarışacak sporcular start alacak. Olimpik ve olimpik takım halinde yarışacak sporcular saat 07.00’da start alacak.
Olimpik mesafede toplam 34 sporcu, 3er kişilik takımlardan oluşacak olimpik takımda ise 9 ekip mücadele edecek. Sporcular 1.5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından da 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.
Cumhurbaşkanlığı triatlonunda, sprint mesafede ise 7 sporcu mücadele edecek. Sprint kategorisinde sadece 14-19 yaş grubu sporcuları mücadele edecek. Sporcular saat 07.30’da start alacak ve 750 metre yüzecek, 20 kilometre bisiklet sürecek, ardından da 5 kilometre koşarak finişe ulaşacak.
Yarışın start listesi şöyle:
|OLİMPİK TRİATLON
|1
|Ayşa Küçükakça
|Ares Spor Kulübü
|2
|Mine Devrim
|Tüfekçi Spor Kulübü
|3
|Aslı Simay Yazıcı
|Tüfekçi Spor Kulübü
|4
|Melda Ünal
|Ares Spor Kulübü
|5
|Nuran Oze
|Ares Spor Kulübü
|6
|Louise Auckland
|Ferdi
|7
|Teoman Ibili
|Ferdi
|8
|Yusufcan Sensoy
|Ares Spor Kulübü
|9
|Anıl Can Aydoğdu
|Ferdi
|10
|Tuğcan Özkızan
|Tüfekçi Spor Kulübü
|11
|Asaf Yiğittürk
|Ferdi
|12
|Triatlon Federasyonu
|Tüfekçi Spor Kulübü
|13
|Buğra Korahan
|Ares Spor Kulübü
|14
|Emre Yazıcı
|Tüfekçi Spor Kulübü
|15
|Demir Moda
|Tüfekçi Spor Kulübü
|16
|Kerem Güneser
|Tüfekçi Spor Kulübü
|17
|Halil Kaçmaz
|Ares Spor Kulübü
|18
|Hasan Karşılı
|Tüfekçi Spor Kulübü
|19
|Ali Dükyancı
|Tüfekçi Spor Kulübü
|20
|Alex Shchukin
|Ferdi
|21
|Özgü Özyiğit
|Tüfekçi Spor Kulübü
|22
|Kemal Elektrikçi
|Ares Spor Kulübü
|23
|Erim Debreli
|Ares Spor Kulübü
|24
|Kemal Taşçı
|Ares Spor Kulübü
|25
|Utku Şakir
|Ares Spor Kulübü
|26
|Onur Istillozlu
|Tüfekçi Spor Kulübü
|27
|Murat Ciftci
|Aspava Spor Kulübü
|28
|Erkan Uyar
|Ares Spor Kulübü
|29
|Batu Ali Veçhioğlu
|Ferdi
|30
|Görkem Bulunç
|Ares Spor Kulübü
|31
|Hüseyin Arhan
|Ares Spor Kulübü
|32
|Ferhat Bakay
|Tüfekçi Spor Kulübü
|33
|Yankı Karadağlı
|Aspava Spor Kulübü
|34
|Şevki Ahcıhoca
|Aspava Spor Kulübü
|OLİMPİK TRİATLON TAKIM
|1
|Tüfekçi Spor Kulübü
|2
|Bald Brothers
|3
|Tüfekçi Rockets
|4
|Sun Group
|5
|Ares Team 1
|6
|Tüfekçi Teammates
|7
|Feyza Erkal
|8
|Ares Last Minutes
|9
|Ares Trio
|SPRINT TRİATLON
|1
|Tunç Berk Sarı
|Tüfekçi Spor Kulübü
|2
|Ahmet Iskender
|Ares Spor Kulübü
|3
|Ayer Alcıcı
|Ares Spor Kulübü
|4
|Enis Alcici
|Ares Spor Kulübü
|5
|Teyfik Öztümen
|Ares Spor Kulübü
|6
|Ahmet Erden
|Ares Spor Kulübü
|7
|Begenc Kurbanov
|Ares Spor Kulübü