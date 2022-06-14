Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu İtalya’da düzenlenecek olan atletizm yarışmasına özel davet aldı

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, İtalya’nın Grosseto şehrinde düzenlenecek olan; “XVI INTERNATIONAL CİTTA Dİ GROSSETO” atletizm yarışmasına özel davet alarak bugün İtalya‘ya gitti.

Yiğitcan Hekimoğlu, Olympic Stadium Carlo Zeccchini Stadyumu’nda 16 Haziran 2022 Perşembe günü 100m de piste çıkarak; önce seçme serisi ardından final yarışmasına katılarak burada güçlü rakipleriyle yarışacak.

Elit Sprinter aynı zamanda Romanya’ da düzenlenecek Balkan Şampiyonası kadrosunda da yer aldı.

Hekimoğlu, bu tür uluslararası yarışmaların performans ve uluslararası temaslar adına önemli olduğunu burada güçlü rakipleriyle yarışmak performansını geliştirebileceğini vurgulayarak destek veren herkese çok teşekkür etti.