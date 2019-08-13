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Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili anket

13 Ağustos 2019
anket

Kıbrıs gazetesinin dünkü sayısında, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yayınlanan anket, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Politis gazetesi “Özersay Üçüncü Sırada… Yapılan Kamuoyu Yoklamasına Göre Akıncı Birinci” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, gelecek yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Mustafa Akıncı’nın ilk sırada, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ikinci sırada, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ise üçüncü sırada olduğunu öne çıkardı.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Haravgi gazetesi: “Anket: Akıncı Birinci”

Alithia gazetesi: “Akıncı’da Düşüş Ama İstikrarlı Birincilik”

Fileleftheros gazetesi: “Özersay’ın İmaj Şovları İşe Yaramadı… ‘Cumhurbaşkanlığı’ Seçimleriyle İlgili Ankete Göre Akıncı ve Erhürman’dan Sonra Üçüncü Sırada”

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