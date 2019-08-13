Dipkarpaz’da yaşayan bir Rum soyuldu

Dipkarpaz’da, Evangeliya Mikellis’e ait ikametgahta masa çekmecesi içerisinde muhafaza edilen toplam 3 bin TL nakit para çalındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 9 Ağustos’ta meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ö.(E-28) tutuklandı.
LEFKOŞA’DA SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI… 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan, polisin Lefkoşa’da suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün gerçekleştirdiği denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.
Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.