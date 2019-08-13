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Dipkarpaz’da yaşayan bir Rum soyuldu

13 Ağustos 2019

Dipkarpaz’da, Evangeliya Mikellis’e ait ikametgahta masa çekmecesi içerisinde muhafaza edilen toplam 3 bin TL nakit para çalındı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 9 Ağustos’ta meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ö.(E-28) tutuklandı.

LEFKOŞA’DA SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI… 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, polisin Lefkoşa’da suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün gerçekleştirdiği denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

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