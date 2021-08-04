Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’ye döndü

Türkiye’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu akşam KKTC’ye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar dönüşünün ardından Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Ersin Tatar, basın toplantısında İstanbul’a dün erken saatlerde gittiğini belirterek, Türkiye Ticaret Odası ile görüşmeler yaptıklarını ve KKTC’ye yatırım yapılması konusunu görüştüklerini belirterek iki ülkenin Ticaret Odası’nın istişarelerini artırması konusunda hem fikir olduklarını anlattı.

İstanbul’a esas gidiş sebebinin Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47’nci yıl dönümü resepsiyonuna katılmak olduğunu ve resepsiyona katıldığını ifade eden Tatar, resepsiyonda yapılan konuşmalarda KKTC’deki son gelişmeleri anlatıdığını söyledi.

Kendisinin de resepsiyonda bir konuşma yaptığını ifade eden Tatar, konuşmasında, Kıbrıs Türk davasının yani bir siyasetle, ayrı bağımsız bir devletle, Cenevre’de ortaya koyduğu yeni vizyonun ne kadar önemli olduğunu anlattığını vurguladı.

İstanbul’da ayrıca Kıbrıs gazileri ile görüşerek Kıbrıs meselesinin ayrıntılarını anlattığını ifade eden Tatar, oradaki gazilere Kıbrıs Barış Harekatı’nın çok önemli olduğunu söylediğini belirtti.

Cengiz Topel’in kabrini de ziyaret ettiğini de anımsatan Tatar, Cengiz Topel’in Barış Harekatında önemli bir isim olduğunu söylerek, Kıbrıs’ta şehit edildiği yerden alınan toprağın da Topel’in İstanbul’daki kabrine bırakıldığını anlattı.

Tatar, İstanbul temaslarının ardından Antalya’ya gittiğini ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bulunduğu yangın yönetim merkezine giderek bölgedeki son durum hakkında bilgi aldığını anlattı.

Türkiye’nin bazı bölgelerindeki yangınların devam ettiğini ve yangın söndürme çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Tatar, nem oranın azalması ile haftasonuna doğru yangınların söndürüleceği yönünde ifadelerin söylendiğini belirtti.

Manavgat’ta yangının ilk çıktığı yere giderek bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ifade eden Tatar, hem KKTC halkı adına hem de kendi adına hem bölge halkına hem de tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

21 kişilik bir ekibin Taşucu üzerinden Antalya’ya gittiğini ifade eden Tatar, araç gereç ve ekipmanlarla KKTC’nin de Türkiye’nin bu zor gününde yanında olmaya çalıştığını söyledi.

Tatar, KKTC’den giden ekibe yapacakları çalışmalarda başarılar da diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de yangında hayatını kaybedenlere allahtan rahmet yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.