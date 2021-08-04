Kaykay yapmayı YouTube’dan öğrendi, bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madayla kazanan 13 yaşındaki İngiliz kaykaycı Sky Brown, kaykay yapmayı Youtube’dan öğrendiğini söyledi. Yaşadığı yerde kaykay pisti olmadığı için evinin arka bahçesindeki rampada antrenman yapan Brown, İngiltere’nin madalya kazanan en genç sporcusu olarak tarihe geçti.
İLK KEZ 8 YAŞINDA YARIŞMAYA KATILDI
13 yaşını sadece 28 gün geçirmiş olan kaykay sporcusu Sky Brown, Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazandı.
Madalyasıyla Sky Brown, Büyük Britanya takımından tarihte olimpiyat madalyası kazanan en genç sporcu oldu. Brown, ilk kaykay yarışmasına 8 yaşındayken katılmıştı.
Annesi Japon, babası İngiliz olan sporcu, Japonya’da doğdu. Kaykay sporunu bir koçtan değil, beklenmedik bir şekilde Youtube’dan öğrenen Brown, olimpiyat efsanesi Amerikalı snowboard’cu Shaun White ile beraber kayarak antrenman yaptı.
Küçük yaşta büyük başarı elde eden Brown için limit yok. Dans yarışması Dancing with the Stars’a katılan, kendi kitabını çıkaran yıldız sporcu, şimdi de 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katıldı.
“KAYKAY EN SEVDİĞİM OYUNCAKTI”
Sky Brown, ailesi ile Miyazaki’de yaşıyor ve yılın yarısını ABD’de geçiriyor. Miyazaki’de yaşadığı yerde kaykay parkı olmadığı için arka bahçesindeki rampada antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor.
Kendisi de iddialı bir kaykaycı olan babası için “Babam benim kaykay yapmamı istemiyordu” diyen Brown, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda, “İki ya da üç yaşındaydım. Arka bahçemizde babamın yaptığı küçük bir rampa vardı. Kaykay benim en sevdiğim oyuncaktı” diye konuştu.
Babasının tavsiyesini dinlemeyen sporcu, sekiz yaşında profesyonel olarak yarışmaya başladı. Ancak başarısızlıkla sonuçlanan ilk tecrübesini unutmak istediğini söyledi. 2017’de Asya Kıta finallerini ikinci bitirerek istediği sonucu aldı.
10 yaşına geldiğinde Brown, dünyadaki en genç kaykaycı unvanıyla profesyonel bir sporcuydu. Brown, Nike dahil olmak üzere birçok markadan sponsorluk teklifleri alıyordu. 13 yaşında ünü iyice artan Brown, artık 1 milyon Instagram takipçisine sahip bir sosyal medya yıldızı.
Sporcunun başarılarından etkilenen Nike, Brown’u televizyon reklamında olimpiyat jimnastikçisi Simone Biles ve tenis efsanesi Serena Williams gibi isimlerle beraber kamera karşısına geçirdi.
KAFATASI ÇATLADI AMA YILMADI
2020’de Brown’ın olimpiyat hayalleri suya düşebilirdi. California’da antrenman yaparken kötü bir şekilde düşen sporcunun bileği ve eli kırıldı. Aynı zamanda kafatasında birkaç çatlak oluştu. Hemen hastaneye kaldırılan sporcu için sağlık görevlileri durumunun ciddi olduğunu söylese de Brown bu durumun üstesinden gelmeyi başardı. Brown’ın babası, “hayatta olduğu için şanslı” olduğunu söyledi.
O zaman 12 yaşında olan sporcu, bu düşüşünün şu ana kadarki en kötüsü olduğunu belirtti. Ancak önündeki Tokyo Olimpiyatları’nda başarı kazanmakta hala kararlıydı. Hırslı sporcu, başka bir hobisi olan sörf kategorisinde bile yarışabileceğini önerdi olimpiyatlarda.
DANS YARIŞMASINDA ŞAMPİYON OLDU
Spor dalında ünü arttıkça televizyon programları için de teklifler almaya başladı. En unutulmazı Amerika’nın ünlü dans televizyon programı Dancing with the Stars’da yarışması oldu. Brown, yarışmada yaptığı salsa dansıyla izleyicileri etkileyerek oylamayı kazandı.
KİTAP ÇIKARDI
Geçen sene Brown, dünyayı etkilemeye devam etti ve gençlere ilham kaynağı oldu. Bir televizyon yarışması şampiyonluğu ve kaykayda kazandığı dünya çapındaki ünden sonra geriye, son olarak hepsini belgelemek kalmıştı. Bunun üzerine ‘Sky’s the Limit; Words of Wisdom from a Young Champion’ adlı kitabını kaleme aldı.
“BİR ŞEYİ YAPIYORSAN SEVDİĞİN İÇİN YAP”
Kitapta ilham verici sözleri ve sporcunun ailesiyle fotoğrafları bulunuyor. Brown’ın kitaptaki mottosu ise “Cesur ol, güçlü ol, eğlen ve bir şeyi yapıyorsan sevdiğin için yap” oldu. Bu söz, Brown’ın Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanmasında yardımcı oldu.
Tokyo Olimpiyatları’nda 19 yaşındaki Japon sporcu Sakura Yosozumi, altın madalya kazanırken, bir başka Japon sporcu 12 yaşındaki Kokona Hiraki de gümüş madalyanın sahibi oldu.