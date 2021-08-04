Kaykay yapmayı YouTube’dan öğrendi, bronz madalya kazandı

“KAYKAY EN SEVDİĞİM OYUNCAKTI”

Sky Brown, ailesi ile Miyazaki’de yaşıyor ve yılın yarısını ABD’de geçiriyor. Miyazaki’de yaşadığı yerde kaykay parkı olmadığı için arka bahçesindeki rampada antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor.

Kendisi de iddialı bir kaykaycı olan babası için “Babam benim kaykay yapmamı istemiyordu” diyen Brown, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda, “İki ya da üç yaşındaydım. Arka bahçemizde babamın yaptığı küçük bir rampa vardı. Kaykay benim en sevdiğim oyuncaktı” diye konuştu.

Babasının tavsiyesini dinlemeyen sporcu, sekiz yaşında profesyonel olarak yarışmaya başladı. Ancak başarısızlıkla sonuçlanan ilk tecrübesini unutmak istediğini söyledi. 2017’de Asya Kıta finallerini ikinci bitirerek istediği sonucu aldı.