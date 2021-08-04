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Kaykay yapmayı YouTube’dan öğrendi, bronz madalya kazandı

4 Ağustos 2021
Sky Brown





2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madayla kazanan 13 yaşındaki İngiliz kaykaycı Sky Brown, kaykay yapmayı Youtube’dan öğrendiğini söyledi. Yaşadığı yerde kaykay pisti olmadığı için evinin arka bahçesindeki rampada antrenman yapan Brown, İngiltere’nin madalya kazanan en genç sporcusu olarak tarihe geçti.





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4 Ağustos 2021


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