Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis'i arayarak taziyelerini iletti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis’i arayarak taziyelerini iletti

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis'i arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis’i arayarak, Yunanistan’daki tren kazasında 2 Kıbrıslı Rum üniversite öğrencisinin de hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis’e, Yunanistan’da dün meydana gelen ve en az 57 kişinin yaşamına mal olan tren kazasında 2 Rum öğrencinin de yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.


Hristodulis’te son dönemde bölgede art arda felaketlerin yaşandığını kaydederek, taziyelerini ifade etmesinden dolayı Tatar’a teşekkür etti.

Dün Yunanistan’ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışmıştı.

Bazı vagonların raydan çıktığı, ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 57 kişinin hayatını kaybetmiş durumda. Kazada yaralanan, 6’sı ağır 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, 56 kişinin ise hala kayıp olduğu kaydediliyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:HristodulidiskıbrısTatartaziyetren kazası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar