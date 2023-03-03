Gönyeli’de hırsızlık: 1 kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Gönyeli’de hırsızlık: 1 kişi tutuklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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gönyeli hırsızlık

 Gönyeli’de önceki gece kapısını kırarak girdiği apartman dairesinden bir Led TV çaldığı tespit edilen bir kişi zanlı olarak tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre Çarşamba gecesi 21.00 sıralarında kapısı kırılarak daireye girilmesinin ardından bir Led TV’nin çalındığının polisin bilgisine getirilmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı görülen H.Ö.(E-33) tutuklandı. Çalınan televizyonun, H.Ö.’nün tasarrufunda bulunarak emare alındığı kaydedildi.


Polisin hırsızlıkla ilgili soruşturması sürüyor.

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Tags:Gönyelihırsızlıktutuklama
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