Lefkoşa’daki kazada 22 yaşındaki motosikletli Muhammad Ali yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Lefkoşa’daki kazada 22 yaşındaki motosikletli Muhammad Ali yaralandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Lefkoşa kaza

Lefkoşa’da, kavşakta durmayarak caddeye giren sürücü, kazaya neden oldu. Aracın motosiklete çarptığı kazada, 22 yaşındaki motosikletli Muhammad Ali yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza dün akşam saat 20.00 sıralarında oldu.


Yenish Ovezov (E-31) yönetimindeki JC 578 plakalı araçla Bedreddin Demirel Caddesi yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmayarak o güzergahta seyreden Muhammad ALİ (E-22) yönetimindeki PG 057 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan PG 057 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammad Ali, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayakta kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. JC 578 plakalı araç sürücüsü Yenish Ovezov tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Tags:LefkoşamotosikletMuhammad AliYenish Ovezov
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