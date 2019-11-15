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Cumhurbaşkanı ilk kez askeri araç yerine sivil araçla halkı selamladı

15 Kasım 2019
Cumhurbaşkanı Akıncı 15 Kasım geçit töreni

Yıllardır her resmi geçit töreninde Cumhurbaşkanı, askeri aracın arkasına binerek halkı ve tören birliklerini selamlıyordu.

Ancak bu yıl ilk kez yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tören alanındaki halkın bayramını askeri araç yerine, sivil bir klasik arabayla kutladı.

Türkiye başta olmak üzere dünyada da devlet başkanlarının büyük bir çoğunluğu sivil araç kullanıyor.

Böyle bir uygulamaya geçilmesi sivilleşme adına sembolik ve önemli bir adım olarak yorumlandı.

Tören sağanak yağmurdan dolayı program tamamlanamadan erken sonlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşmasını yarıda keserek, konuşmasının basına dağıtıldığını ve öğrencileri askerleri halkı daha fazla yağmurda bırakmak istemediğini belirtti.



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