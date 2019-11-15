Girne’de katle teşebbüs ve ağır yaralama: 3 yerinden bıçaklandı

Edinilen bilgiye göre olay, bu sabah saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Çatalköy’de Şht Kamil Dimililer Caddesi üzerinde, Berk Özdenefe, evinin yakınında kız arkadaşı ile tartışan isminin baş harfi verilen A.G. (E-29)’yi uyarması üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu, A.G. tasarrufunda bulunan bıçak ile Berk Özdenefe (E-35)’yi göğüs, bel ve sağ bacağından yaraladı.

Olayda yaralanan Berk Özdenefe, Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edilerek yapılan tedavisi sonrası cerrahi servisinde müşahede altına alındı.