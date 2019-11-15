Güney KıbrısKıbrısManşet

Güneyde ‘Meclis Başkanı’nın damadı da pasaport skandalına karıştı

15 Kasım 2019
Pasaport

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in damadının da, İnterpol tarafından arandığı halde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu edinen Malezyalı Jho Taek Low’un vatandaş yapılması olayına karıştığı iddia edildi.

Haravgi gazetesi; “Pasaportlar Konusunda Başka Bir Damat Daha Mı?” başlığı altında verdiği haberinde, bir grup vatandaş tarafından çıkarılan “Sakawakreport” ve Malezyalı işadamına vatandaşlık verilmesi konusunu irdeleyen yayın organının, skandala Kıbrıs Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dimitrsi Şilluris’in damadının da karıştığı iddiasında bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Şilluris’in damadının yönetici olduğu “Fidescorp Services Limited” şirketi, Malezyalı iş adamının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda etkin rol oynayan başka bir şirketle ilişkili görünüyor.

Gazete, Low’un vatandaşlık yapılmasında rol üstlenen bir şirketin daha sonra isim değişikliğine gittiği ancak yeni ismiyle “E.T.A.G Consulting Ltd” şirketinin Şilluris’in damadının yönetici olduğu şirket tarafından idare edilmekte olduğunu öne sürdü.



Etiketler

İlgili Makaleler

Cumhurbaşkanı Akıncı 15 Kasım geçit töreni

Cumhurbaşkanı ilk kez askeri araç yerine sivil araçla halkı selamladı

15 Kasım 2019

Girne’de katle teşebbüs ve ağır yaralama: 3 yerinden bıçaklandı

15 Kasım 2019

Rum basını: Ankara karada ve denizde tahrik ediyor

15 Kasım 2019
rum polisi

Güneyde silahlı adam korku saçtı

15 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı