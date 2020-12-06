Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan, Güner Burgul’a başsağlığı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün hayatını kaybeden Emekli öğretmen, Gençlik Dairesi eski müdürlerinden ve Bisiklet Federasyonu Onursal Başkanı Güner Burgul’a başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Merhuma allahtan rahmet yaslı ailesine, sevenlerine ve KKTC Spor Camiasına başsağlığı dilerim” dedi.
Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, Hocamız GÜNER BURGUL , Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma allahtan rahmet yaslı ailesine, sevenlerine ve KKTC Spor Camiasına başsağlığı dilerim.”