Girne’de trafik kazası

TRAFİK KAZASI 05.12.2020 tarihinde, saat 23:35 raddelerinde, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde batı istikametine doğru 86 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Ömer DOLAK (E-21) yönetimindeki KK 841 plakalı salon araç sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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