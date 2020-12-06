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Girne’de trafik kazası

6 Aralık 2020
Ömer DOLAK



TRAFİK KAZASI 05.12.2020 tarihinde, saat 23:35 raddelerinde, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde batı istikametine doğru 86 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Ömer DOLAK (E-21) yönetimindeki KK 841 plakalı salon araç sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



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6 Aralık 2020

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