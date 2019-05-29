“Çukur” sezonu gala ile noktaladı

UMUT OLMAK İÇİN:

Show TV’nin ekranlarda fırtına gibi esen “Çukur” dizisi sezon finalini kanser hastası çocuklar yararına düzenlediği görkemli bir gala gecesiyle taçlandırdı

Ekranların fenomen dizisi Çukur, “Çukur’da Umut Var” diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile unutulmaz bir geceye imza attı. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kanserli çocuklara moral ve umut oldu.

Dizinin oyuncuları ve konukları sezon finalinin yayınlanacağı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’na geldi. Ebru Akel Sancak’ın sunuculuğunda gerçekleşen gala gecesinde, Çukur’un sevilen şarkıları seslendirildi.

Çukur’un yıldız oyuncularından Aras Bulut İynemli özel gecede sahneye çıkıp bir şarkı söyledi. Usta oyuncu Kesal ise bir türkü seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Çukur’un yıldız oyuncuları şıklıklarıyla kırmızı halıda göz kamaştırdı.

“Çukur”dan merak uyandıran final

Sezon finalinde Akın Koçovalı’nın ihanetine uğrayan Koçovalılar ve ekibe geri dönen Aliço diziye damga vurdu. İşte son bölüm final sahnesiyle heyecanın doruğa çıktığı dizi hakkında merak edilen konular:

Hapishaneden yeni çıkan Akın Koçovalı, babasının koltuğuna oturmak için Yücelile işbirliğine giriyor. Çukur’un başına geçme karşılığında tüm Koçovalıları vereceğini söyleyen Akın, Yücel’den kabul yanıtını alınca zincirleri koparıyor.

Yamaç ve İdris’i tuzağa düşüren Yücel bir tercih yapmalarını istedi. Koçovalı kadınların hayatı karşılığında Yamaç ya da İdris’in canını istiyor. Tetikler çekildi. Final bölümü gösterilmese de diziye Yamaç’ın mı, İdris Koçavalı’nın mı veda edeceği merak edilenler arasına girdi.

Dizinin finalinde ise geri dönüşüm merkezindeki patlamadan Aliço’nun sağ kurtulduğu ortaya çıktı. Takım elbisesini giyen Aliço villanın bahçesinde çorba içmek için hazırlık yaparken görüldü. Kaldığı yerde mutlu olmayan Aliço evine dönmek istese de ret cevabı alıyor. İdris’in aile ile ilgili sözünü hatırlayan Aliço ekmeklerden Çukur’un sembolünü yapıyor.