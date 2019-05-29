Magazin

Miya’dan Türkçe şarkı

29 Mayıs 2019

Murat Matthew Erdem ve Ayça Z. Aydın tarafından kurulan Miya, 2013 yılında yayımlanan ilk albümleri “Uzaklaşmalıyım” ile müzik yazarları tarafından büyük beğeni toplamıştı. “Uzaklaşmalıyım”ın ardından albümde anlattıklarını uygulamaya karar veren ve Bodrum Gümüşlük’e yerleşen ikili, bağımsız müzik yapmaya oradan devam ettiler.

2018 yılında ”Hold me Close” isimli 3 parçadan oluşan İngilizce elektronik bir ep, 2019 yılında da “Salute the Sun” adlı yine İngilizce bir tekli yayımladılar. Miya 2013 yılından beri ilk kez bir Türkçe parçayla tekrar müzikseverlerin karşısına çıktı. Sözü ve bestesi Miya imzalı Elektronik Pop / Alternatif tarzdaki maço kültürüyle hafiften dalga geçen “Bu Adam Sana Zor Gelecek” adlı yeni teklileri bütün dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının önümüzdeki günlerde yayımlanacak video klibi de şarkı kadar eğlenceli ve sürprizli olacak.

 

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