CTP’den deprem için yardım kampanyası - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

CTP’den deprem için yardım kampanyası

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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CTP deprem

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye’nin Güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Belediyeler ve CTP Gençlik Örgütü’nün başlattığı kampanyaya ek olarak partinin 6 ilçe binasında yardım toplanıyor.


CTP’den yapılan açıklamada, kampanyaya destek çağrısında bulunuldu.

İlçe binalarında toplanan yardımların en kısa sürede Türkiye’de depremden zarar gören bölgelere iletileceği belirtilirken talep listesi şu şekilde paylaşıldı:

“Palto-Mont, yağmurluk, bot-çizme, kazak, pantolon, atkı, bere, eldiven, çorap, iç çamaşırı, çadır, yatak, döşek (Çadır için), battaniye, uyku tulumu, soba, ısıtıcı, tüp, termos, el feneri, powerbank, jeneratör, dayanıklı gıda (konserve), çocuk maması, temizlik ve hijyen malzemesi, kadın pedi, el dezenfektanı, ıslak mendil-tuvalet kağıdı, cici bebe, biberon-emzik, bebek giysisi, çocuk bezi, süt ve şişe su.”

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Tags:Cumhuriyetçi Türk PartisidepremTürkiye
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