CTP’den deprem için yardım kampanyası

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye’nin Güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı depremden etkilenen bölgeler için yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Belediyeler ve CTP Gençlik Örgütü’nün başlattığı kampanyaya ek olarak partinin 6 ilçe binasında yardım toplanıyor.

CTP’den yapılan açıklamada, kampanyaya destek çağrısında bulunuldu.

İlçe binalarında toplanan yardımların en kısa sürede Türkiye’de depremden zarar gören bölgelere iletileceği belirtilirken talep listesi şu şekilde paylaşıldı:

“Palto-Mont, yağmurluk, bot-çizme, kazak, pantolon, atkı, bere, eldiven, çorap, iç çamaşırı, çadır, yatak, döşek (Çadır için), battaniye, uyku tulumu, soba, ısıtıcı, tüp, termos, el feneri, powerbank, jeneratör, dayanıklı gıda (konserve), çocuk maması, temizlik ve hijyen malzemesi, kadın pedi, el dezenfektanı, ıslak mendil-tuvalet kağıdı, cici bebe, biberon-emzik, bebek giysisi, çocuk bezi, süt ve şişe su.”