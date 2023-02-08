Rum Dışişleri: Türkiye Kıbrıs’tan insani yardımı kabul etti

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Demetris Demetriou Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Kıbrıs’tan ülkedeki insani yardım operasyonlarına yardımcı olmak üzere arama kurtarma ekipleri gönderme teklifini kabul ettiğini söyledi.

Demetriou, Twitter’da AB Sivil Koruma Mekanizmasının Kıbrıs’a bir kurtarma ekibi gönderme teklifinin Türkiye tarafından kabul edildiğini bildirdiğini bildirdi.

Türkiye ve Suriye’de 10.000’den fazla insanın hayatını kaybettiği yıkıcı depremlerin ardından 20 kişilik bir kurtarma ekibinin yardım sağlamak için Türkiye’ye gideceğini açıkladı.

Salı günü, Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Kornelios Korneliou Sigma TV’ye Türkiye’nin ilk yardım teklifini kabul etmediğini söyledi.