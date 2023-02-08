Güney Kıbrıs’ta aşırı soğuk hava için turuncu uyarı

Rum Meteoroloji Dairesi Çarşamba günü aşırı düşük sıcaklıklar için turuncu bir uyarı verdi.

Troodos bölgesindeki minimum sıcaklığın bugün eksi 10 santigrat dereceye düşmesi bekleniyor.

Rum Meteoroloji Dairesi açıklamasında “Düşük sıcaklıkların beklendiğine hazırlıklı olun. Bu, örneğin yaşlılar, çok genç ve evsizler gibi savunmasız kişiler arasında sağlık risklerine yol açacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Turuncu uyarı 8 Şubat Çarşamba günü saat 22.00’den 9 Şubat Perşembe günü sabah 07.00’ye kadar geçerlidir.

Kıbrıs, ‘Barbara’ olarak adlandırılan şiddetli bir hava cephesinden etkileniyor.

Meteoroloji Servisi Başkanı Kleanthis Nicolaides, Philenews’e sıcaklığın normal seviyelerin yedi dereceye kadar düşmesinin beklendiğini söyledi.