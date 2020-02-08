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CTP “Tüm müdahaleleri reddediyoruz”

8 Şubat 2020
CTP

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden ise “Nereden gelirse gelsin Kıbrıs Türk halkının kimliğine, demokrasisine ve iradesine yapılacak tüm müdahaleleri reddediyoruz” açıklaması geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Çatışmaya değil uzlaşıya, dünyayla doğru zeminde iyi ilişkilere ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulunuldu.

“Kıbrıslı Türkler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi gelecekleri için toplumsal varoluş mücadelesini sürdürecek, bunun için diyalog ve haysiyetle yolunu yürüyecek” denilen CTP açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin hedefinin ilhak ya da entegrasyon değil, siyasi eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde sağlanacak barış ile dünyaya bağlanmak olduğu belirtildi.



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