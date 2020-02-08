Erdoğan’ın iletişim başkanından Akıncı’ya: Cezasını sandıkta çekecek!

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına ilişkin, “KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı ifadeleri en sert biçimde kınıyorum. Bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir.Türk milleti, Mustafa Akıncı’ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir.” ifadelerini kullandı.