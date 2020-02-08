Dünya

Fransa’da koronavirüs vakası 11’e yükseldi

8 Şubat 2020
Paris otel soygun

Fransa’da, ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 11’e yükseldiği açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yaptığı açıklamada, ülkede 5 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Hastalardan birinin çocuk olduğunu ifade eden Buzyn, koronavirüse yakalananlardan birinin İngiliz vatandaşı olduğunu, Singapur’dan 24 Ocak’ta ülkeye geldiğini ve diğer kişilere bulaştırdığını söyledi.

Daha önce yapılan açıklamalarda ülkede 6 kişide koronavirüs görüldüğü belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin’in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü “acil durum” ilan etmişti.

Çin dışında 24 ülkeye ve Tayvan Adası’na yayılan salgın nedeniyle Çin’de 723, Filipinler’de ise 1 kişi hayatını kaybetmişti. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 34 bin 827’ye ulaşmıştı.



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