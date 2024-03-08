CTP Kadın Örgütü, “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında üçüncü etkinliğini Güzelyurt’ta yaptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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CTP Kadın Örgütü, “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında üçüncü etkinliğini Güzelyurt’ta yaptı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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CTP Kadın Örgütü, “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında üçüncü etkinliğini Güzelyurt’ta yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Güzelyurt ziyaretinde, “Biz CTP Kadın Örgütü olarak kadınlara yalnız olmadığını hatırlatmak için buradayız. Başınız sıkışırsa bilin ki kız kardeşleriniz burada” ifadelerini kullandı.

CTP Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında üçüncü etkinliğini Güzelyurt’ta gerçekleştirdi. CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve CTP Kadın Örgütü yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, önce Güzelyurt çarşı esnafı ardında da fabrikalardaki kadın işçiler ziyaret edildi.


Derya, fabrika ziyaretinde, Türkiye’den adamıza portakal işçisi olarak çalışmaya gelen genç kadınlara hitaben yaptığı konuşmada, dünya genelinde kadın işçilerin yaşadığı ağır sömürü koşullarına dikkat çekti.

Derya, Kıbrıs’ta ve yakın coğrafyamızda kadınların karşılaştığı eşitsizlikleri ve hak mücadelesini anımsatarak, “Bizden önce hakları için mücadele eden kadınlar olmasa belki biz burada olmazdık. Biz de bizden sonrakiler için mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Ekonomik kriz dönemlerinde kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Derya, devletlerin kadınlara hizmet edecek kurumları kapattığına işaret ederek, “Biz CTP Kadın Örgütü olarak kadınlara yalnız olmadığını hatırlatmak için buradayız. Başınız sıkışırsa bilin ki kız kardeşleriniz burada” dedi.

 

 

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Tags:Doğuş Derya
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