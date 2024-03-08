11’inci Girne Emekçi Kadınlar Panayırı yarın kuruluyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

11’inci Girne Emekçi Kadınlar Panayırı yarın kuruluyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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11’inci Girne Emekçi Kadınlar Panayırı yarın kuruluyor

CTP Kadın Örgütü Girne İlçesinin gelenekselleşen Emekçi Kadınlar Panayırı “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında yarın gerçekleşecek.

CTP’den verilen bilgiye göre, “Tezgâhımız Emek, Dokuduğumuz Gelecek!” sloganıyla 11. kez kurulacak panayır, 10.00-18.00 saatleri arasında Girne, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda yer alacak.


Stantların açılışıyla başlayacak etkinlik, konuşmalar, konserler, halk dansları gösterileri ve birçok sahne performansıyla devam edecek. Çocuklar için gün boyu aktivitelerin yer alacağı panayırda, emekçi kadınların el emeğiyle ürettikleri el işleri ile yiyecek ve içecekler stantlarda satışa sunulacak.

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Tags:GirneKadınlar Panayırı
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