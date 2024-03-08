İzzet İzcan: Yolsuz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırın. - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

İzzet İzcan: Yolsuz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırın.

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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İzzet İzcan

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, mecliste görev yapan ve isimleri yolsuzluğa karışan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

“ Poliste dosyaları bekleyen milletvekilleri var, usulsüzlük yapanlar var, devleti milyonlarca dolar zarar uğratanlar var, sadece diploma yolsuzluğundan bahsetmiyorum “ diyen İzzet İzcan, “  UBP-DP-YDP yolsuzluk hükümetinin devamı için bilinçli bir şekilde dokunulmazlıklar kaldırılmıyor “ dedi.


Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunan İzzet İzcan, “ Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü tutuklu, onuda mı görevden almayacaksınız ?”  diye sordu.

Ülkenin korkunç bir kaos ve yıkım içine sürüklendiğini dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Tarihinin hiçbir döneminde bu kadar rezillik yaşanmamıştır “ dedi.

“ Statükocuların bayrağın arkasına saklanarak uluslararası hukukun dışında kalma çabalarının nedeni, kolayca çalabilmektir “ diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, korkunun ecele faydası olmadığını ve hırsızların er yada geç yargılanacağını vurguladı.

 

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Tags:BKPdokunulmazlıkizzet izcanYolsuzluk
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