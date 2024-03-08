İzzet İzcan: Yolsuz milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırın.

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, mecliste görev yapan ve isimleri yolsuzluğa karışan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti.

“ Poliste dosyaları bekleyen milletvekilleri var, usulsüzlük yapanlar var, devleti milyonlarca dolar zarar uğratanlar var, sadece diploma yolsuzluğundan bahsetmiyorum “ diyen İzzet İzcan, “ UBP-DP-YDP yolsuzluk hükümetinin devamı için bilinçli bir şekilde dokunulmazlıklar kaldırılmıyor “ dedi.

Başbakan Ünal Üstel’e çağrıda bulunan İzzet İzcan, “ Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü tutuklu, onuda mı görevden almayacaksınız ?” diye sordu.

Ülkenin korkunç bir kaos ve yıkım içine sürüklendiğini dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “ Tarihinin hiçbir döneminde bu kadar rezillik yaşanmamıştır “ dedi.

“ Statükocuların bayrağın arkasına saklanarak uluslararası hukukun dışında kalma çabalarının nedeni, kolayca çalabilmektir “ diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, korkunun ecele faydası olmadığını ve hırsızların er yada geç yargılanacağını vurguladı.