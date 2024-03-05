CTP Kadın Örgütü, Arasta esnafını ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında ilk etkinliğini bu sabah Arasta’da gerçekleştirdi. CTP’liler, etkinlik sırasında esnafa broşür dağıttı, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyarete Kadın Örgütü Genel Başkanı Doğuş Derya, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Dr. Sıla Usar İncirli, Dt. Filiz Besim, Girne milletvekili Fikri Toros, Lefkoşa İlçe Başkanı ve milletvekili Devrim Barçın ile Kadın Örgütü Yöneticileri katıldı.

CTP Kadın Örgüt Başkanı Doğuş Derya, Arasta ziyareti sonrasında yaptığı konuşmada, kadınların mücadele ederek kazandığı hakların içinde bulunduğumuz dönemde erozyona uğradığına dikkat çekti. Kamusal hizmetlere ayrılması gereken kaynakların şirketlere aktarıldığını dile getiren Derya, “Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere dayalı hakların budanması, din istismarına dayalı toplum mühendisliği en çok biz kadınları etkiliyor” dedi. Derya, kadınların çarpık düzende, farklı alanlarda eşitsizliğe maruz kaldığını vurgulayarak, “Susmuyor hayal ettiğimiz eşitlik düzenini kurmak için ezberleri bugünden bozmaya devam ediyoruz” dedi.