CTP: Bir an önce erken seçim tarihini belirleyin ve çekip gidin!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Beceriksiz, basiretsiz istifa etmeyi dahi beceremeyen Azınlık Hükümeti, ülkeyi kaosa sürüklemeye devam ediyor. Kıbrıs Türk halkına her gün farklı bir kriz yaşatan bu beceriksizler, istifa etmeyi bile yüzlerine gözlerine bulaştırmışlardır. Eğitimde, sağlıkta ve ekonomide halka her gün zarar vermeye devam edenler, ulaşımda da halkı krizin ortasına terk etmiştir. ‘Geleceğe yürüyoruz’ diye gelenler, memleketi yüz yıl geriye götürürken yüzleri dahi kızarmamıştır. Halka her alanda eziyet çektirmeye devam edenler, bunun hesabını elbet verecektir. Halk nazarında saygıyı ve itibarı kaybetmelerine rağmen koltuklarında oturmaya devam etmektedirler. Makam sevdasından dolayı bir şey olmak için siyaset yapan bu arkadaşların gailesi hiçbir zaman halk olmamıştır.

Bu halk on liralık kıyma almayı, on liralık benzin koyabilmek için uzun kuyruklarda beklemeyi, eğitimde ve sağlıkta plansızlığı hak etmemektedir. Bu ülke ve insanı sizin kurultayınızdan çok daha önemlidir. Halkın derdi kurultayınız değil, ekmek parasıdır.

10 ay boyunca bu ülkeye yaşatmadığınız rezillik ve kriz artık kalmamıştır. Görevinizi tamamladınız, artık yeter.

Halkın size dayanacak sabrı kalmadı, bir an önce erken seçim tarihini belirleyin ve çekip gidin!”