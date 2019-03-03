Creditwest çalışanlarının bowling keyfi

Creditwest Bank çalışanları geçtiğimiz Cumartesi günü Geleneksel Creditwest Bowling Turnuvası’na aileleri ile katılarak güzel ve eğlenceli bir gün geçirdi.

Bankanın İnsan Kaynakları bölümü tarafından organize edilen ve yaklaşık 260 Creditwest’linin aileleri ile birlikte katıldığı etkinlikte 22 grup bowling parkurunda birbiri ile mücadele etti. Her yıl organize edilen turnuvanın bu yılki galibi “West Solution” olurken en yüksek 2. puanı “Mops Star” ve 3. en yüksek puanı ise “Champions” aldı. Bayanlarda en yüksek puanı ise “Ayşe Demirkent” alırken erkeklerde en yüksek puanı ise Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer aldı. Kazanan takımlara Genel Müdür Mazher Zaheer ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel tarafından kupa ve her oyuncuya ayrı ayrı Local Pay hediye çek Puanları verilerek çalışanların göstermiş olduğu başarılarda yapılan aktivitenin sonunda ödüllendirildi.

ÇELEBİ: ÇALIŞANLARIN İSTEKLERİNE GÖRE HER AY FARKLI BİR ORGANİZASYON DÜZENLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Konu ile bilgi veren Insan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi, her yıl çalışanlara anket düzenleyerek en çok gerçekleştirmesini istenen aktivitelerin belirlendiğini ve bunlara göre her ay tüm çalışanların farklı ilgi alanlarına göre aktivite düzenlediklerini ifade etti. Çelebi, çalışanların en sevdiği ve aileleriyle katılım sağladığı organizasyonların başında Bowling Turnuvasının olduğunu ve bu yıl 10. Kezdir bu turnuvayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Creditwest Bank ailesine yeni katılan ve ilk kez aktiviteye gelen çalışanlarla yapılan röportaj şöyledir;

Baurzhan Zhubaibek: Bankamızın düzenlediği bu aktiviteler ile diğer şubelerdeki iş arkadaşlarımla kaynaşma fırsatı buldum. Bowling aktivitesine ilk kez katıldım ve çok beğendim.

Benay Altıntaş: Bankamız tarafından yapılan bu etkinliklerin motive artırıcı olduğuna inanıyorum ve özellikle şubeler arası kaynaşmamız için yararlı olduğunu düşünmekteyim. Bowling aktivitesi gayet başarılı bir organizasyondu emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aktivitede hem eğlendik hem de stres attık.

Damla Topal: Biz Creditwest Bank ailesine yeni katıldığımız için bankanın sosyal aktivitelerinde Creditwest Ailesini tanıma imkanı buluyoruz. Çok eğlenceli ve güzel bir aktiviteydi, teşekkür ederiz.

Deniz Altınışık: Çok eğlenceli ve güzel bir aktiviteydi. Sadece eğlenmekle kalmayıp çalışma arkadaşlarımızı tanıma fırsatı bulduk. Yöneticilerimize böyle güzel bir aktivite düzenlediği için teşekkür ederiz.

Gamze Çankaya: Yeni çalışanlar olarak diğer iş rkadaşlarımızla tanışma fırsatı bulduk. Creditwest’in çok büyük bir aile olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Bu tür aktivitelerin olması bizleri moti etmektedir.

Hasan Tangül: Bu sosyal aktiviteler çalışma arkadaşlarımızı tanımak için güzel bir fırsat yaratıyor. Hem spor hem de eğlence içeren bu aktiviteler artırılabilir. Ben çok eğlendim, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim.

Müyesser Adataş Börekçi: Bankamızın bu gibi aktivitelerinin en önemli katkısı çalışanların biribirlerini daha yakından tanıma ve daha çok kaynaşma fırsatı sunmasıdır. Böyle aktiviteler daha iyi takım çalışması yapabilmemize olanak sağıyor ve çalışanların motivasyonunu artırıyor.

Naciye Bektaş: Bankamız çalışanlarının birbirleriyle olan iletişimlerinin bu aktiviteler sayesinde iş dışında da sürdürülebilmesini sağladığını düşünmekteyim. Bu aktiviteler sayesinde telefonda görüştüğümüz ya da e-posta gönderdiğimiz kişilerle sohbet etme ve eğlenme imkanı bulduk. Bu aktivitelerin işe daha severek gelmemizi sağladığnı düşünmekteyim.

Şerife Arapbayram: Bu aktiviteler bize başka şubelerden ve bölümlerden kişilerle tanışma fırsatı veriyor. Gayet eğlenceli ve güzel bir etkinlik oldu. Herşey çok güzeldi.

Şerife Gökçebayır: Yoğun bir haftanın üzerine bu gibi aktivitelerin motivasyon sağladığı ve çalışanların kaynaşması için fırsat yarattığını düşünüyorum. Etkinliği ilk kez katıldım ve çok beğendim. Tekrarlanmasını istiyorum.

Zümrüd Guseynova: İş arkadaşlarıyla iş dışında farklı bir ortamda bulunmak ve sosyalleşmek çok güzeldi. Çok güzel zaman geçirdim ve eğlendim. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.