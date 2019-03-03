Kıbrıs

Lefkoşa’da uyuşturucu

3 Mart 2019

Lefkoşa’da, dün 16.00 sıralarında, hareketlerinden şüphelenen polis, E.G’nin  (E-19) üzerinde yaptığı aramada yaklaşık yarım gram hintkeneviri ele geçirdi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİ SOYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Polis basın Bülteni’ne göre, 2018-2019 yılları içerisinde, Lefkoşa’da Necipoğlu Ltd. isimli iş yerinde çalışan H.K’nin (E-42) toplam değerleri 4 bin 500 TL olan 9 elektrikli su pompasını çaldığı tespit edildi. H.K tutuklandı.

İŞ YERİNİN PARASINI ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan, Lapta’daki Daka Trading Ltd. isimli iş yerinde pazarlamacı olarak çalışan F.G’nin (E-49) iş yeri adına 2018 Kasım – 2019 Mart ayları arasında müşterilere sattığı kömür ve odunlar karşılığında tahsil ettiği  toplam 12 bin TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi. F.G tutuklandı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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