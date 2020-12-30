Covid testleri yapılamıyor

Coronavirüs vakalarının arttığı ve sert tedbirlerin alındığı bu günlerde Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde PCR testlerinin yapıldığı cihazın arızalandığı öğrenildi.
Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkilisi bir kaynak Havadis’e verdiği bilgide bugün yapılan yüzlerce testin sonuçlarının alınamadığını çünkü test yapan cihazlardaki arıza nedeniyle bütün işlemlerin durdurulduğunu söyledi.
Üst düzey kaynak “zor günlerden geçiyoruz. Artan vakalar nedeniyle kırmızı alarm durumundayız. Personel artık zorlanmaya başladı.
Pandemi hastanesini de devreye sokamadık. Bugün talihsiz bir şekilde cihazlar arızalandı. Gerçekten zor durumdayız” dedi.