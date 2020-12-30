Bakan Koca’dan aşı açıklaması: 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı gündemi ile toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“SONUÇLARI ANLIK VE CANLI OLARAK PAYLAŞILACAK”

Paylaşımında, aşıların risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacağını belirten Bakan Koca, “Sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.

“AŞILAR LİTYUM BATARYALI SOĞUTUCULARI OLAN KONTEYNIRLARDA SAKLANDI”

Pekin gümrüğüne soğuk zincirle getirilen aşıların, gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar lityum bataryalı soğutucuları olan konteynırlarda saklandığını belirten Bakan Koca, “Bu sayede aşılar gümrükte muhafaza edildiği süre boyunca hiçbir ısı değişikliğine maruz kalmamıştır. Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir” dedi.

AŞILAMANIN YAPILACAĞI İLK GRUP

Bakan Koca, bütün aile sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde aşı yapılması için planlama yapıldığını belirterek, “Sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Bilim Kurulumuz Kovid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarımıza iletilecek. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın açıklaması şu şekilde:

“Bilim Kurulumuz Kovid-19 aşılamasıyla ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde sağlık kuruluşlarımıza iletilecek.

Aşılama takviminin, toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir.

AŞI İÇİN RANDEVU ALINACAK

Vatandaşlar kendilerine ulaşan bildirimden sonra MHRS üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir.

Oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir programla en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir.”